С 3 по 13 июля в Томске пройдет чемпионат мира по плаванию в ластах

Официальным талисманом международных соревнований стал сибирский осетр, имя которому придумают сами томичи. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

С 3 по 13 июля в Томске в центре водных видов спорта «Звездный» пройдут чемпионат мира по плаванию в ластах, международные студенческие соревнования и чемпионат мира по дайвингу. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

Подготовку к проведению турниров обсудили 16 июня на оргкомитете под руководством губернатора Сергея Жвачкина, который отметил, что предстоящие турниры станут крупнейшими международными соревнованиями за всю историю нашего региона.

- Опыт проведения масштабных спортивных соревнований у нас есть. Мы их начали проводить практически сразу же после того, как в 2015 году построили лучший за Уралом центр водных видов спорта «Звездный». В 2016-м провели финал Кубка мира, в котором приняли участие спортсмены из 19 стран. В 2017 году приняли первенство мира по подводному спорту, которое собрало лучших спортсменов из 25 стран, – сказал губернатор.

Ожидается участие около 380 спортсменов более чем из 30 стран мира. В составе сборной России выступят восемь томичей: Алена Паршина, Александра Скурлатова, Егор Качмашев, Татьяна Причинина, Василий Пушкарев, Иван Рожков, Дарья Соболева и Павел Макаров. Все - воспитанники томского учебно-спортивного центра водных видов спорта им. Виктора Шевелева.

Уже известно, что официальным талисманом международных соревнований стал сибирский осетр, имя которому придумают сами томичи. По доброй традиции объявлен конкурс. Любой желающий может отправить свой вариант имени для талисмана до 1 июля по ссылке.

В «Звездном» уже открыта продажа билетов на утренние и вечерние заплывы. Помимо этого, на сайте tomsk2020.com будет идти онлайн-трансляция, которая также планируется вестись и на Олимпийском канале.