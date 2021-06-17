Чтобы получить электронные услуги Пенсионного фонда, томичи должны подтвердить регистрацию на Госуслугах

Чтобы получать услуги Пенсионного фонда в электронном виде, томичам необходимо подтвердить свою регистрацию на портале Госуслуг. Фото: сайт ОПФР по Томской области.

Сейчас, когда в СМИ то и дело появляется информация о мошенничестве, люди, особенно пожилого возраста, задаются вопросом: надо ли обнародовать свои личные данные?

В некоторых случаях без этого не обойтись, утверждают эксперты. Например, чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, требуется наличие регистрации и подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Как это сделать?

В пресс-службе регионального отделения ПФР рассказали: нужно в своем профиле указать данные СНИЛС и паспорта, которые будут проверены автоматически. После подтверждения учетная запись клиента становится стандартной.

Для подтверждения есть четыре способа: это онлайн-банки (при условии, что вы клиент банка, в котором собираетесь подтверждать учетную запись); личное посещение Центра обслуживания с паспортом и СНИЛС; почтой, заказав из профиля код подтверждения личности по Почте России; электронной подписью.