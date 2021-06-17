Экскаваторщик погиб в Томской области во время выполнения работ

Во время выполнения дорожных работ в с. Катайга Томской области погиб водитель экскаватора: машина упала в реку, мужчина попытался спастись, однако это закончилось трагически. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 16 июня, в Томской области в результате несчастного случая погиб машинист экскаватора, сообщила региональная прокуратура.

- По предварительной информации, 16 июня 2021 года в п. Катайга Вернекетского района во время движения принадлежащего предприятию коммунального хозяйства экскаватора он опрокинулся в кювет, в результате чего наступила гибель машиниста, - отметили в ведомстве.

В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что по горячим следам ЧП был организован оперативный выезд следственной группы на место происшествия. Одновременно прокуратура района начала проверку для правовой оценки соблюдения требований безопасности и норм охраны труда на предприятии. Параллельно проводят расследование сотрудники СУ СКР по Томской области, выехавшие в Катайгу 16 июня.