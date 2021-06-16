Видео с места нападения на сотрудников Росгвардии в Томске

Вчера, 15 июня, вооруженный 43-летний томич напал на сотрудников Росгвардии, которые приехали на сигнал «Тревога – мобильный телохранитель» в одну из квартир по адресу пер. Овражный, 17.

Мужчина, пытаясь скрыться, нанес ножом удары гражданскому лицу и резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии.

По словам очевидцев, в квартире мужчина избивал женщину. Как рассказал "КП-Томск" источник из правоохранительных органов, в квартире находился еще и 10-летний ребенок.

- Мой родственник там был, пытался помочь вызволить женщину (это его знакомая) и получил серьезное ранение, сейчас в реанимации. Так же был ранен парень с росгвардии очень серьезно, потерял много крови. В квартире была женщина с 2 детьми, она была побита, но не в состоянии при смерти, как пишут в новостях, парням повезло намного меньше, - написала "КП-Томск" родственница одного из раненных.