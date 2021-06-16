В Томске начинает работу второй мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Томичи проявляют интерес к прививкам от коронавируса, поэтому в областном центре открылся еще один пункт вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области продолжается кампания по вакцинации местных жителей от коронавируса. К осени планируется, что большая часть населения территории поставит прививку от этого заболевания. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в регионе по поручению губернатора открывается второй мобильный пункт вакцинации.

Портал администрации региона отмечает, что 18 и 19 июня с 10 до 16 часов томичи смогут поставить прививку от СOVID-19 в новом пункте у торгового центра «Манеж» (ул. Беринга, 10). Второй мобильный пункт будет работать 19 и 20 июня, а также 26 и 27 июня с 10 до 16 часов у торгового центра «Изумрудный город». Кроме того, в выходные всех желающих будет принимать стационарный пункт вакцинации томской медико-санитарной части № 2 (Иркутский тракт, 156) с 10 до 18 часов.