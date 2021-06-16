Дорожники в Томской области выполнили уже 25% плана этого года по ремонту трасс

В этом году в Томской области приведут в порядок свыше 200 километров трасс и улиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области ежегодно расходуются на приведение в порядок дорог значительные финансовые средства из федерального и регионального бюджетов. Традиционно проходит ремонт сотен километров трасс и городских улиц. Как сообщает портал администрации Томской области, региональный штаб национального проекта «Безопасные качественные дороги» подвел промежуточные итоги ремонтной кампании текущего года. Отмечается, что в план был включен 31 объект общей протяженностью 211,5 км в агломерации и за ее пределами. Из них 10 объектов находятся в Томске, пять расположены в ЗАТО Северск, 16 принадлежат к региональной сети. Дорожники выполнили уже 25% запланированных мероприятий.

Пресс-служба администрации региона информирует, что в Северске на улице Советской дорожники завершили укладку асфальтобетона. Еще на 3 улицах «закрытого города» подрядчик приступает к укладке верхнего слоя покрытия. Что касается областного центра, то в Томске на участках улиц Нахимова, Бела Куна и проспекта Ленина проходит укладка выравнивающего слоя асфальта, замена бордюрного камня и ремонт тротуаров. На улице Яковлева приступили к фрезерованию покрытия. Кроме того, отмечается, что на региональных трассах работы начались на 10-ти из 16-ти объектов.