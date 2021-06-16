За год в Томской области увеличились посевные площади под зерновые

Зерновых в этом году уже посеяли больше прошлогоднего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томскстат опубликовал собранные данные по сельскохозяйственному производству по состоянию на 1 июня текущего года. Так, в пресс-релизе службы сообщается информация о ходе сева основных сельскохозяйственных культур в Томской области. На начало лета, если сравнивать с 1 июня 2020 года, засеянные площади яровых зерновых и зернобобовых культур увеличились на 1,5%, картофеля напротив уменьшились на 3,2% Засеянные площади под овощи открытого грунта остались на уровне прошлого года.

Кроме того, сообщаются данные по ситуации в животноводческой отрасли региона. По сравнению с 1 июня 2020 года поголовье свиней увеличилось на 4,4%, птицы – на 0,9%. В то же время поголовье крупного рогатого скота за год сократилось на 2,1%.