Городские врачи приплыли к сельским жителям на север Томской области

Медицинская речная экспедиция томских врачей на север региона вышла на финишную прямую Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области продолжается реализация традиционного проекта с участием региональной власти, медиков и газовиков. Суть его в том, что квалифицированные специалисты сферы здравоохранения весной и в начале лета могут добраться до населения самых отдаленных уголков территории. Речное судно с врачами отплыло из Томска на север месяц назад. Как сообщает портал администрации Томской области, сегодня, 16 июня, врачи «Плавучей поликлиники» обследуют жителей населенных пунктов Старица, Новиково и Тарск Парабельского района. После окончания своей работы здесь бригада медиков отправится в Александровский район, он последний в графике экспедиции.

Как отмечает пресс-служба администрации области, за месяц работы врачи обследовали жителей 23-х населенных пунктов Молчановского, Каргасокского и Парабельского районов региона. На прием уже пришли 3 025 человек, в том числе 405 детей. Помимо осмотра узкими специалистами, жители отдаленных населенных пунктов смогли пройти обследование на современном медицинском оборудовании. Как сообщил главный врач «Плавучей поликлиники» Владимир Перец, за время работы всего лишь трижды потребовалась медицинская эвакуация.