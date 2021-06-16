Вниманию томичей: со 2 июля власти ужесточат условия ипотеки на новостройки с господдержкой

Семейная ипотека становится доступной для тех, у которых родился хотя бы один ребенок с начала 2018 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Максимальная ставка программы ипотеки на новостройки с господдержкой со 2 июля 2021-го повышается с 6,5% до 7%, предельная сумма кредита для всех регионов снижается до 3 млн руб. Программа будет действовать еще год.

Проект постановления правительства на этот счет опубликовал накануне Минфин России. Документ подготовлен по поручению главы государства.

Одновременно расширяется круг заемщиков, которые могут взять семейную ипотеку под 6% годовых. Эта программа становится доступной для семей, у которых родился хотя бы один ребенок с начала 2018 года. Максимальная сумма кредита здесь остается прежней: в большинстве регионов – 6 млн руб., в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 млн. Программой можно воспользоваться и для снижения ставки по ранее полученному кредиту.

– По итогам 2020 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ, из них 75% по льготной ипотеке под 6,5%. Сейчас необходимо сконцентрироваться прежде всего на помощи семьям с детьми, – цитирует «Российская газета» замминистра финансов Алексея Моисеева.

По оценке Минфина в 2021-2024 годах расходы федерального бюджета на субсидирование ставки по льготной ипотеке под 7% составят около 40 млрд руб., на расширение семейной ипотеки – 49 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2021-го заемщики Томской области получили в банках почти 3 тыс. ипотечных кредитов (на 19% больше, чем годом ранее). Всего банки региона выдали ипотек на сумму 6,6 млрд руб. – на 36% больше прошлогоднего.

По данным Отделения Томск Банка России, по программе ипотеки с господдержкой под 6,5% в январе-марте 2021 года банки выдали в регионе 307 кредитов на сумму около 800 млн руб. Это составило 12% в общем объеме ипотечных кредитов и 11% в их общем количестве.