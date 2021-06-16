Коронавирус в Томске: +41 новый случай заражения

Летальных исходов не зарегистрировано, но с каждым днем количество заболевших растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 16 июня, в Томской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 398 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 6 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 933 человека.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 17,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

За последние сутки в стране выявлено 13 397 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 396 пациентов скончались, 10 256 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 249 990 человек, 127 576 скончались, 4 828 500 выздоровели.