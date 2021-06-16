В томском микрорайоне Степановка проложено 4 км газораспределительных сетей из 12,5 км

До конца ноября подключение к газу получат жители 427 частных домов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 16 июня, в микрорайоне Степановка проложена треть от планируемого объема газораспределительных сетей, об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Подрядчик городского департамента капитального строительства ЗАО «СМП-95» проложил 4 км газораспределительных сетей из 12,5 км, подготовив места для подключения к природному газу более 60 домовладений», -говорится в сообщении.

Согласно техзаданию, подземным способом должно быть проложено 12,57 км сетей газоснабжения на участках на ул. Тояновская, ул. Кривоносенко, ул. Обнорского, ул. Петлина, ул. Копылова, ул. Москвитина, ул. Осипова, ул. Степановская, пер. Степановский, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Пожарского, ул. Волгоградская, ул. Пархоменко, ул. Б. Хмельницкого, ул. Минина, ул. 2-ая Степная, ул. 4-ая Степная, ул. 6-ая Степная.

Уточняется, что до конца ноября подключение к газу получат жители 427 частных домов. Стоимость контракта составляет почти 60 млн рублей.