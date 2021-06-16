В Томске до конца июня ликвидируют более 350 раскопок, нарушающих правило благоустройства

По всем правилам благоустройства, действующая раскопка должна быть огорожена и оснащена предупреждающими знаками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 июня, пресс-служба мэрии сообщила, что до конца июня бригады «Томскводоканала», «ТомскРТС» и других предприятий должны закрыть 361 раскопку, нарушающую правила благоустройства Томска.

Также известно, что работники компании «Горсети» в июне уже закрыли последние 26 раскопок, которые были произведены еще в 2020 году. Всего за две недели было восстановлено нарушенное благоустройство по 128 адресам. Качество работы оценивали «Санитарная милиция» и Центр технического надзора.

Владельцы раскопок направили в администрацию города гарантийные письма с подтверждением того, что все работы выполнят в срок.

Напомним, что по всем правилам благоустройства, действующая раскопка должна быть огорожена и оснащена предупреждающими знаками. При закрытии ям необходимо использовать такой же асфальт, что и был ранее уложен. В случае несоблюдения этих норм, нарушителям грозит штраф от 3 тыс. до 200 тыс. рублей.