Томичка взяла «золото» на юниорском первенстве мира по плаванию в ластах в Италии

Золотой медалисткой стала спортсменка из Томска Диана Слисева. Фото: пресс-служба администрации региона.

Томичка Диана Слисева завоевала золотую медаль на юниорском первенстве мира по подводному спорту, который проходит в Италии. Девушка стала лучшей в номинации «Плавание в ластах, 100 м», а также выполнила норматив мастера спорта международного класса, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что Диана Слисева представляла томский учебно-спортивный центр водных видов спорта имени Виктора Шевелева. Тренируют девушку Анастасия Жидкова и Александра Сильванович.

Всего на первенстве мира выступают пять томских спортсменов: Диана Слисева, Мария Медведева, Арина Бойко, Иван Горелов и Гордей Иванович.