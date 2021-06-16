Томские работодатели больше всего готовы платить геодезисту и директору интернет-магазина

В мае на вакансии геодезиста предлагалась самая высокая зарплата в Томске – от 90 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самую высокую зарплату работодатели в Томске готовы платить геодезисту – такой специалист получает от 90 тысяч рублей. На втором месте по уровню заработка находится директор интернет магазина, третью строчку разделяют ведущий инженер-программист «1С» и фармацевт-провизор, сообщает пресс-служба SuperJob.

– В Томске самой доходной вакансией в мае оказался геодезист, которому готовы платить от 90 тыс. рублей и опытом работы от трех лет, – говорится в сообщении.

Уточняется, что такой специалист должен уметь читать чертежи и уверенно работать с программой Autocad Civil.

Также томские работодатели готовы платить 70 тысяч рублей директору интернет-магазина. Зарплата в 52 тысячи предлагается ведущему инженеру-программисту «1С» в энергетическом холдинге и фармацевту-провизору.