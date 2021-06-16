Центробанк: жители Томской области более 90% денежных сбережений хранят в родной валюте

Сравнить ставки по вкладам в банках сегодня можно дистанционно – через финансовые витрины. Фото: Анастасия ОСИПОВА

К 1 мая 2021 года жители Томской области накопили на своих банковских счетах 152 млрд руб. За год объем вкладов вырос на 4,2%, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России. При этом основную часть сбережений (91%) томичи предпочитают хранить в рублях.

Вслед за ростом ключевой ставки Банка России повысились средние процентные ставки по вкладам в Томской области. Для вкладов со сроком свыше одного года средняя ставка в апреле составила 4,4% годовых.

– Сравнить ставки по вкладам в разных банках сегодня можно через финансовые витрины – нет необходимости изучать предложения каждого банка на сайте или приходить в офис. Удобство дистанционных сервисов позволяет не только подобрать вклад, но и открыть его, не выходя из дома. Сделать это можно через финансовый маркетплейс «Финуслуги», – пояснила заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.