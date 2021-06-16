Роспотребнадзор: вода в томских реках и озерах соответствует требованиям безопасности

Томичам напоминают: купаться без риска для своего здоровья можно только в водоемах, которые отвечают санитарным требованиям. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Вода и почва в водоемах Томской области соответствуют требованиям по гигиеническим нормативам. К такому выводу пришли специалисты после проведенных лабораторных исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора региона.

Уточняется, что проверялась вода в реке Томи (левый берег в районе коммунального моста, Семейкин остров), Сенной курье, Белом озере. Специалисты исследовали озера Боярское, Беленькое, ТНХК, Степановское, а также водоемы в поселках Кисловка и Новый. Пробы воды брались в реке Басандайке в районе пос. Аникино и в устье реки Ушайки.

– Проведенными исследованиями установлено, что вода и почва соответствуют требованиям безопасности по гигиеническим нормативам во всех указанных водоемах, – говорится в сообщении.

При этом специалисты Роспотребнадзора напоминают, что купаться в реках и озерах, вода в которых не соответствует санитарным требованиям – большой риск для здоровья.