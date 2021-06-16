Томичам с инвалидностью за 2 часа ответят на их вопросы по телефону

Всем, кто успеет дозвониться на телефон "прямой линии" бюро медико-социальной экспертизы региона, ответит руководитель организации Вячеслав Перминов. Фото с сайта Главного бюро медико-социальной экспертизы по Томской области Минтруда России.

Как сообщили представители Главного бюро медико-социальной экспертизы по Томской области Минтруда России, 24 июня 2021 года с 14 до 16 часов ведомство проведет для жителей региона «прямую линию» по вопросам установления или подтверждения инвалидности, разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в период действия ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По телефону 8 (3822) 403-304 с 14 до 16 часов всем, кто дозвонится, ответит руководитель - главный эксперт по МСЭ Перминов Вячеслав Анатольевич.

Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru