За смертельное ДТП жителю Северска Томской области ужесточили наказание

За совершенный наезд на пешехода и причиненные травмы, несовместимые с жизнью, суд приговорил жителя Северска Томской области к 3,5 годам лишения свободы. Фото пресс-службы прокуратуры Томской области.

Северский городской суд Томской области признал ранее судимого 28-летнего жителя ЗАТО виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Установлено, что в марте 2019 года осужденный, отбыв наказание в виде лишения права управления транспортными средствами, решил покататься на автомобиле марки «SUBARU FORESTER» в компании 2-х девушек. Проезжая по пр. Коммунистическому в Северске со значительным превышением скоростного режима, он совершил наезд на 20-летнего парня, переходящего дорогу по пешеходному переходу, причинив тому множественные повреждения, от которых последний скончался, - пояснили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что и после рокового ДТП осужденный дважды привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Виновный был первоначально приговорен к 2 годам 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года. Однако гособвинитель указал на чрезмерную мягкость наказания. Внимание суда было обращено на криминальную ориентированность личности виновного, который ранее судим не только за тяжкое преступление против собственности, но и за преступление в сфере безопасности дорожного движения. Более того, он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, связанных с превышением скоростного режима и непредставлением преимущественного права пешеходам.

Судебная коллегия по уголовным делам Томского областного суда изменила приговор суда первой инстанции, увеличив срок лишения свободы молодого человека до 3 лет 4 месяцев. Осужденный приступил к отбыванию наказания.