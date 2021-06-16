В Томске коммунальщики отключат сегодня воду в ряде домов в Октябрьском районе

Сегодня в ряде домов на Иркутском тракте, ул. С. Лазо, Мичурина и некоторых других "Томскводоканал" на несколько часов отключит воду для ремонта повреждения на сетях. Фото пресс-службы "Томскводоканала".

Сегодня, в среду, 16 июня, в Октябрьском районе из-за повреждения сетей не будет холодной воды в ряде многоквартирников, сообщает пресс-служба "Томскводоканала".

Добавляется, что воду отключат по адресам:

- Ивана Черных, 14, 20, 22, 22/1, 24, 34, 34а, 34б, 36, 38, 48а, 50, 50а, 52, 54, 97, 101, 101/1, 103, 105, 107/1, 107/2, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4;

- Иркутский тракт, 15 стр.2, 15/10, 17/2, 17/11, 54, 58, 101а, 101б;

- Мичурина, 37;

- Новосибирская,31, 33, 33а, 33г;

- Сергея Лазо, 3б;

- Суворова, 17.

Отключения связаны "с повреждением на водопроводной линии диаметром 600 мм, холодное водоснабжение будет ограничено с 14:00 до 18:00", - сказано в сообщении.

"Томскводоканал" приносит горожанам извинения за временные неудобства.