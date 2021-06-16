Средства маткапитала томичи могут использовать, когда необходимо, на предусмотренные законом нужды

Средства материнского капитала можно использовать по пяти предусмотренным законом направлениям. Многие направляют их на накопительную часть пенсии мамы. Фото пресс-службы ПФ РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР России, распоряжение средствами материнского капитала в принципе временем не ограничено. Однако полугодичный срок на принятие решения предусмотрен для владельцев сертификатов, направивших маткапитал на формирование накопительной пенсии в негосударственный пенсионный фонд (управляющую компанию), а затем отозвал их.

В отделении уточнили, что с 19 декабря 2020 года внесены изменения в статью 12 закона № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно изменениям, женщинам дается 6 месяцев со дня возврата денег на счет в Пенсионном фонде, чтобы решить, как ими распорядиться, и написать соответствующее заявление. По истечении полугода можно снова обратиться в Пенсионный фонд и продлить срок еще на столько же. Но эта возможность дается один раз.

По словам Дмитрия Мальцева, управляющего ОПФР по Томской области, в случае, если решение, куда направить средства, так и не принято, а заявление владелицей сертификата не подано, то «средства материнского капитала по умолчанию пойдут на формирование ее накопительной пенсии. Это произойдет в течение 3 месяцев после истечения полугодового срока, установленного для перевода средств на другие цели. Сумма капитала снова начнет увеличиваться за счет инвестиционного дохода».

Напомним, средствами маткапитала можно распорядиться по 5 направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.