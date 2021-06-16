До конца не погашенный мусор дымит на полигоне под Томском с мая

Примерно 95% ТКО из областного центра свозят на Сурово-Сухореченский полигон. Мусор здесь загорелся в начале мая и до сих пор продолжает тлеть. Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Как сообщает официальный Телеграм-канал городской администрации, горы мусора на полигоне твердых коммунальных отходов под Томском все еще тлеет на глубине 2-3 метров. Специалисты сооружают сейчас насыпь из глины на площади около 1 га.

По данным первоисточника, мусорный полигон невозможно залить водой. Требуется соорудить глиняную насыпь, с помощью которой доступ кислорода к горящим отходам прекратится.

- Работы по изготовлению глиняной насыпи ведутся круглосуточно с начала этого месяца. Объем еще достаточно большой и охватывает участок порядка 1 гектара. Результаты уже видны, тление стало меньше, запах до города не доходит, – отметил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Напомним, на полигоне ТКО в Сурово-Сухоречье складируется примерно 95% мусора из Томска, его общая площадь - 89 га. В начале мая жители жаловались на дымку и запах гари в областном центре, связывая это с возгоранием на полигоне ТКО в 23 км от Томска. По сообщениям мэрии, возгорание на 400 кв. м локализовано, запах и дым идет от тлеющего мусора. Полигон, по утверждениям представителей горадминистрации, должен был погаснуть примерно до конца мая.