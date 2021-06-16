Томичей с ограничениями в здоровье ждут открытые вакансии

Людям с ОВЗ найти работу непросто. Важно, чтобы она совпадала с привычным распорядком и состоянием организма. Этого сложнодостижимо. Но многие снова и снова предпринимают попытки трудоустроиться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди с ОВЗ зачастую подолгу не могут найди себе работу по силам. Сегодня им предоставится попытка трудоустройства: 16 июня с 11 до 13 часов в кадровом центре «Работа в России» (Томск, пр. Фрунзе, 103, 1 этаж) будет организована ярмарка вакансий для инвалидов. Об этом рассказали в администрации Томской области.

Собеседник «КП-Томск» пояснил: соискатели смогут выбирать из более 60 вакансий, в числе которых работа психолога, повара, бухгалтера, программиста, машиниста, слесаря, архивиста и другие. Некоторые не требуют специальной профессиональной подготовки.

Уточним, что среди работодателей, предлагающих вакансии, значатся «Газпром метанол», Ростелеком, сеть магазинов «Постелька», предприятие «Микран», компания «ЭлеСи» и другие.