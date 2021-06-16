Погода в Томске 16 июня 2021: на Лукьяна Ветряка будет жарко и дождливо

Сейчас в Томске +22, солнечно. Дождь обещает пойти во второй половине дня. Среда - середина рабочей недели, пятница уже скоро. Правда, по долгосрочному прогнозу погоды, они будут дождливыми, но тоже теплыми. Фото Валерия Доронина, пресс-служба мэрии Томска.

Сегодня днем в областном центре ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура +28, +30 °С.

На территории региона также прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 3-8 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура днем +22, +27, местами до +32 °С. В ближайшие два дня погода существенно не изменится.

В среду, 16 июня, по народному календарю - день Лукьяна Ветряка. Сегодня гадали по ветру об урожае. Крестьяне с нетерпением ожидали появления южного ветра, сулившего богатый урожай яровых; юго-западный надолго приносил плохую погоду. Если же ветер начинал дуть с севера или запада, то бурь и ненастья было не миновать. Ветер с востока приносил моровые болезни, а северо-восточный – непрекращающиеся дожди, вредные при наливании ржи.

Вернемся в современную действительность. Жаркая погода – повод отдохнуть у воды. Как сообщалось «КП-Томск» ранее, власти готовы в течение недели организовать работу городского пляжа на Семейкином острове. Однако для этого нужно разрешение оперштаба: режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в регионе не отменен.

По словам экс-заместителя губернатора по социальной политике Ивана Деева, необходимо и положительное заключение регионального Роспотребнадзора о качестве воды. Если городские пляжи все же откроют, то, по рекомендации санврачей, обязательным условием для отдыхающих там будет ношение масок и перчаток.