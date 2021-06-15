В Томской области в рамках акции доноры сдали 227 литров крови

Кровь - жидкость, которая спасает жизни! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Запасы крови очень важны для нормальной работы медучреждений, спасения жизней пациентов, особенно с кровотечением. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в рамках всероссийской акции банк регионального центра крови пополнился на 227 литров. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню донора. В благотворительных акциях приняли участие 477 человек.

Как сообщают специалисты, с начала этого года донорами стали 5 700 жителей Томской области. За пять месяцев проведено 7 854 процедуры по сдаче крови либо ее компонентов. Цельной крови заготовлено 4,6 тысячи литров.