Мини-офисы МФЦ в сельских районах Томской области пользуются популярностью

Для сельских жителей работа офисов МФЦ "Мои документы" особенно важна Фото: Иван МАКЕЕВ

Для сельских жителей, особенно для тех, кто проживает в отдаленных деревнях, очень важно упростить получение государственных услуг и необходимых документов. Ведь сельчане не всегда имеют возможность выехать в райцентр. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в регионе действует 44 территориально обособленных структурных подразделения (ТОСП) регионального МФЦ. Мини-офисы «Мои документы» уже работают в 7 сельских районах.

Интернет-портал администрации области информирует, что по количеству обращений лидирует Томский район, там действует 19 ТОСП и принято 11 726 заявлений на услуги. На втором месте по популярности три ТОСПа в Колпашевском районе: с начала года здесь принято 830 заявлений.