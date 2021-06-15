В Областном перинатальном центре Томска появился на свет 30-тысячный младенец

Демографическая ситуация в России и Сибири сегодня не слишком радует... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области рождаемость в последние годы находится не на «пике», бывали годы в этом плане и получше, поэтому важен каждый новый младенец, появившийся на свет в регионе. Как сообщает интернет-портал администрации области, в 12 часов дня 16 июня в Областном перинатальном центре им. И. Д. Евтушенко (ул. Ивана Черных, 96/1) состоится торжественная выписка 30-тысячного малыша, родившегося со дня открытия центра. «Юбилейным» стал мальчик Глеб, который появился на свет 12 июня, в День России. Он стал вторым ребенком в семье томичей Юрия и Анастасии Стасюк.