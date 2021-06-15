Сегодня в томском медуниверситете выбрали нового старого ректора

Евгений Куликов сегодня выбрали ректором томского медуниверситета. Фото: сайт СибГМУ

В Томске работают шесть университетов, поэтому выборы ректора в каждом из них - важное событие и для вуза, и для города. Как сообщает пресс-служба томского медуниверситета, сегодня, 15 июня в СибГМУ состоялись выборы ректора. 92 человека из 111 делегатов конференции по выборам главы вуза проголосовали за и.о. ректора СибГМУ, доктора медицинских наук Евгения Куликова.

Сайт отмечает, что на должность руководителя вуза претендовали еще два кандидата, работающие в университете. Они представили собственные программы развития СибГМУ.

Евгений Сергеевич Куликов родился в 1981 году в г. Прокопьевске Кемеровской области. Окончил лечебный факультет СибГМУ, затем ординатуру по специальности «Терапия», аспирантуру и докторантуру, работал в разных медучреждениях, родном вуза. В августе 2020 года Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко подписал указ о возложении обязанностей ректора СибГМУ на Евгения Куликова.