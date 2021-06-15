Томские ученые создали «аэрощуп» для очистки дна водоемов от нефтепродуктов

Уникальная томская разработка передана ТГУ в Европу. Фото: сайт ТГУ

Сибирские ученые удивляют и радуют своими разработками в самых разных сферах. Как сообщает сайт Томского государственного университета, вуз в рамках лицензионного соглашения, подписанного с компанией PurOceans Technology (Рига), передаст ей право на использование ноу-хау, связанного с технологией «Аэрощуп».

Пресс-служба университета информирует о том, что этот инструмент был создан в Биологическом институте ТГУ для очистки донных отложений водоемов от нефти, нефтепродуктов, микропластика. Эксперты отмечают, что разработка томских ученых не имеет мировых аналогов.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время компания PurOceans Technology занимается выводом продукта на европейский рынок. В 2021 году новый подход, уже доказавший свою эффективность в России, будет использован в одном из европейских портов. Технология признана в ЕС передовой и экологичной. Она единственная из подобных разработок прошла госэкспертизу Росприроднадзора. В частности, данный инструмент востребован у нефтедобывающих компаний.