За сутки от коронавируса выздоровел всего один житель Томской области, еще 40 заболели

За последние сутки в стране выявлено 14 185 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 июня, в Томской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 357 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, один жителей Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 927 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 17,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

За последние сутки в стране выявлено 14 185 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 379 пациентов скончались, 8 597 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 236 593 человек, 127 180 скончались, 4 818 244 выздоровели.