Дзюдоисты из Томска завоевали четыре медали на международном фестивале

Томичи взяли несколько медалей разного достоинства. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Томские спортсмены завоевали золотую, серебряную и две бронзовых медали на международном фестивале по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Соревнования прошли в Барнауле, в них участвовали более тысячи человек со всей Сибири, а также из Казахстана и Монголии.

– Томичам удалось завоевать четыре награды разного достоинства. Варвара Торгонская взяла золотую медаль, Максим Максимов стал серебряным призером, а Майя Коростылева и Екатерина Кузьмина – бронзовыми, – говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмены тренируются под руководством Валерия Мотеко, Олега Лопарева и Дениса Некрасова.