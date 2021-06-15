Томичам на заметку: Правительство выделит более 27 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей

Государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям по инициативе Президента. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более 27 млрд рублей будет направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по ипотеке. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Напомним, что с сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Программа рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Помимо этого, в конце апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий цели ипотечного кредита по этой госпрограмме. Теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.

Как прокомментировал сам Мишустин, льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. Поэтому необходимо дополнить сумму, ранее предусмотренную в федеральном бюджете.

В прошлом году на эти цели было выделено 40,5 млрд рублей, в 2021 году – 26,8 млрд рублей. Благодаря дополнительному финансированию, это позволит поддержать еще не менее 60 тысяч многодетных семей.