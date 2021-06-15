В Томске определены первые стобалльники по ЕГЭ

Наивысшие баллы получили пять человек: один – по географии, четверо – по литературе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Томским выпускникам пришли результаты государственных экзаменов по географии, литературе и химии, проходивших в области в основной период проведения ЕГЭ. Наивысшие баллы получили пять человек: один – по географии, четверо – по литературе, сообщает мэрия Томска.

Как уточнили в администрации, 100 баллов по географии получила выпускница Сибирского лицея, также максимальный балл по литературе получил выпускник Русской классической гимназии №2, Гуманитарного лицея, Северского лицея и один выпускник прошлых лет.

По химии экзамен сдавали 682 выпускника, 81 балл и выше получили 93 человека, шестеро – 99 баллов. В экзамене по географии приняли участие 187 выпускников, 23 из которых набрали 81 балл и выше. По литературе из 234 сдавших государственный экзамен высокий балл у 31 выпускника.