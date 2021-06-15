16 июня Томск посетит поезд с тематической акцией «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

Томичи смогут посмотреть не только выставку, но и сделать тест на коронавирус, а также получить консультацию военных медиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 16 июня, на железнодорожную станцию «Томск-I» прибудет поезд Минобороны России с выставкой, которая проходит в рамках масштабной патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». С 11 до 16 часов посетить передвижную выставку смогут все желающие, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Зрителям будут представлены 17 вагонов, в которых размещены разнообразные экспозиции, посвященные истории и развитию Вооруженных сил РФ, военным медикам и значимым событиям Великой Отечественной войны. Также томичам будут представлены новейшие образцы российской военной техники и выступят военные музыканты.

Помимо этого, все желающие смогут сделать тест на коронавирус и получить консультацию военных медиков. А также будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

Напомним, что военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала еще 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Тематический поезд движется через всю страну, планируя добраться до Владивостока и обратно.