Томские родители смогут вернуть часть стоимости детских путевок, приобретенных до 25 мая

В Ростуризме уточнили: количество летних смен на одну семью, за которые можно будет получить возврат, не ограничено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители получат возможность вернуть часть стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, купленных до 25 мая 2021 года. О запуске этого механизма рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

По ее словам, правительство РФ выделило 4,5 млрд руб. на возврат половины стоимости путевки в детские лагеря для тех граждан, которые купили их до начала программы детского кешбэка.

– Разработан специальный механизм, чтобы все, кто приобрел путевки на это лето, гарантированно смогли вернуть деньги. Родители смогут подать заявление на портале Госуслуг с 15 июня по 20 октября. Подать заявление можно только после того, как ребенок вернулся из лагеря. Далее родители смогут отслеживать статус рассмотрения заявления на портале Госуслуг, – говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Базовые условия такие же, как и в программе детского кешбэка: на карту «Мир» заявителя вернется до 50% от стоимости путевки, максимум – 20 тыс. руб. Количество летних смен на одну семью, за которые можно будет получить возврат, не ограничено. Многодетные семьи смогут получить возврат за каждого ребенка, который отдохнул в лагере.

Глава Ростуризма добавила, что средства в рамках основной программы детского кешбэка, которая заработала с 25 мая, возвращаются автоматически в течении максимум пяти дней после покупки.