В Шегарском районе Томской области был замечен медведь возле интерната для престарелых

Медведь никому не навредил, лишь напугал охранника, который успел спрятаться в машине. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувший понедельник, 14 июня, в Шегарском районе Томской области в окрестности пансионата для престарелых «Лесная дача», местный охранник заметил медведя в момент, когда тот переплывал реку. Данная информация с видео появилась в telegram-канале «Регион-70».

На записи запечатлено, как поздно вечером молодой медведь переплывает реку. Животное выбралось на берег, на котором его испугали собаки. Пловец с ревом пробежал мимо автомобиля мужчины, который снимал видео. Косолапый пронесся по дороге и скрылся в лесу.

Также, напомним, недавно были замечены следы медведей на севере Томской области в районе местного водозабора. При повторном появлении животных, власти разрешили отстреливать их.