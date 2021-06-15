Замгубернатора по социальной политике в Томской области Иван Деев покинул свой пост

Алена Левко родилась в городе Колпашево Томской области. В июне 2016-го назначена на должность главного врача университетских клиник.

Сегодня, 15 июня, замгубернатора по социальной политике Иван Деев покинул свой пост. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил на эту должность Алену Левко, ранее работавшую главным врачом клиник СибГМУ. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

- Алена Николаевна имеет 13-летний опыт организации здравоохранения, в том числе такой уникальный, как организация респираторного госпиталя в СибГМУ, - подчеркнул губернатор. - Знаю ее как сверхответственного, энергичного и очень неравнодушного человека. Эти качества безусловно пригодятся ей в новой непростой работе. Уверен, все мы поможем ей максимально быстро адаптироваться на государственной службе.

Перед новым заместителем губернатор сразу же обозначил такие задачи, как реализация нацпроектов в социальной сфере, восстановление занятости населения до пандемийного уровня, в также повышение качества медицинских и социальных услуг.

Также известно, что Иван Анатольевич Деев, проработав 3,5 года в Томской области, переходит на другую работу в Москве. По словам губернатора, Деев теперь сможет больше времени уделять научно-исследовательской и педагогической работе.