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Общество15 июня 2021 6:40

В Томске в микрорайоне Спичфабрика почти 30 улиц останутся без холодной воды

Будут проводиться ремонтные работы по врезке новой водопроводной линии
Анна Гассельбах
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Отключение затронет дома на улицах Айвазовского, Александра Невского, Брянской, Грузинской, Дальневосточной, Григорьева, Зои Космодемьянской, Иртышской, Краснознаменной, Куйбышева, Менделеева, Парковой, Полевой, Емельяна Пугачева, Репина, Александра Угрюмова, Щетинкина, Центральной.

Отключение затронет дома на улицах Айвазовского, Александра Невского, Брянской, Грузинской, Дальневосточной, Григорьева, Зои Космодемьянской, Иртышской, Краснознаменной, Куйбышева, Менделеева, Парковой, Полевой, Емельяна Пугачева, Репина, Александра Угрюмова, Щетинкина, Центральной.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В среду, 16 июня, в томском микрорайоне Спичфабрика почти 30 улиц останутся без холодной воды. Как сообщил «Томскводоканал» будут проводиться ремонтные работы по врезке новой водопроводной линии.

«В связи с ремонтными работами холодное водоснабжение будет ограничено с 09:30 среды, 16 июня, до 02:00 четверга, 17 июня», - говорится в сообщении.

Полный список домов, попадающих под отключение, доступен на сайте «Томскводоканала».