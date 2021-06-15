Погода в Томске 15 июня: до +31°С, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы

Утром и днем в отдельных районах возможен град и местами туманы. Фото: Ксения Высотина

Сегодня в Томске ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 14 м/с. Температура днем +26…+31°С.

В регионе также будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, возможен град, утром местами туманы. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура ночью +8…+13°С, местами по востоку до +3°С. Температура днем +26…+31°С, местами по востоку +20…+25°С.