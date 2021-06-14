Коронавирус за сутки унес жизни трех жителей Томской области

Количество умерших от коронавируса растет и в Томской области, и во всей России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 14 июня, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 450 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, – рассказали в оперштабе.

Также за сутки в Томской области коронавирусом заразились 36 человек. Таким образом, сейчас в регионе 33 317 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 5 томичей выздоровели от COVID-19. Общее число, победивших «корону», выросло до 31 926 человек.

Кроме того, сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 18,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,1.

За последние сутки в стране выявлен 13 721 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 371 пациент скончался, 8 312 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 222 408 человек, 126 801 скончались, 4 809 647 выздоровели.