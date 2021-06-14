Хроники МЧС: в деревне Балашовка Томской области сгорел дом

Вчера в деревне Балашовка на один дом стало меньше. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области

13 июня вечером, в 20.36, в пожарную службу поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Балашовка Шегарского района региона, информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области.

Как сообщает сайт ведомства, в ликвидации пожара были задействованы 8 спасателей и три единицы техники. Огонь локализован в 21:37, полностью возгорание ликвидировано в 23:07, рассказывает пресс-релиз ведомства.

Как сообщается, в результате пожара обгорела обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи здания, крытого двора и бани.

Специалисты информируют, что общая площадь пожара составила 186 кв. м. Местная жительница 1978 года рождения получила ожоги лица первой степени, но от госпитализации отказалась.