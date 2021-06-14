Сегодня в Томске начались гастроли знаменитого театра из «северной столицы»

Столичные театры возвращаются на гастроли в Сибирь Фото: Иван ВИСЛОВ

В нашей стране постепенно восстанавливаются традиции, когда столичные театры привозят в провинцию свои лучшие постановки. Происходит это с государственной поддержкой. Как сообщает сайт департамента по культуре Томской области, с 14 по 17 июня в Томске состоятся «Большие гастроли» Национального драматического театра России (Александринского театра) из Санкт-Петербурга.

Пресс-служба информирует, что на сцене местного драмтеатра актеры покажут спектакли «Охота жить!», «Записки нервного капельдинера» и «Демагог». Как отмечает руководство учреждения культуры из «северной столицы» страны, Александринский театр не был в регионе более 30 лет.