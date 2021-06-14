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Общество14 июня 2021 5:02

Погода в Томске и области 14 июня: днем тепло, до +24°С, без осадков

По западу региона температура поднимется до +29°С
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Погода в Томской области становится похожа на летнюю

Погода в Томской области становится похожа на летнюю

По данным регионального Гидрометцентра, 14 июня 2021 года в Томске и области будет переменная облачность. Днем преимущественно без осадков, ночью местами небольшие дожди. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +19…+24°С, по западу до +29°С. Температура ночью +9…+14°С.

Синоптики ожидают по г. Томску днем и ночью переменную облачность. Днем преимущественно без осадков, ночью возможен небольшой дождь. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем +22…+24°С, ночью +10…+12°С.