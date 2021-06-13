На ул. Нахимова в Томске впервые появится полоса для велосипедистов

Томичи смогут ездить по отдельно выделенной полосе для велосипедистов; также она будет предназначена для движения маломобильных граждан на мотоколясках. Фото: сайт pixabay.com

Полоса движения для велосипедистов и мотоколясок для маломобильных жителей города появится на ул. Нахимова в Томске. Сейчас на участке от пр. Ленина до Транспортного кольца ведутся ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщается в официальном телеграмм-канале городской мэрии.

– Впервые здесь будет отдельная полоса движения для велосипедистов и мотоколясок для маломобильных томичей, – дополняется в сообщении.

Сейчас подрядчик укладывает асфальт, а также ремонтирует тротуары и газоны. Работы выполнены на 30%.

– Где возможно, необходимо сделать тротуары с небольшим уклоном и выше уровня газонов – это упростит санитарное содержание этой территории впоследствии, – также отметил и. о. мэра Томска Михаил Ратнер в ходе выездного совещания на объекте, которое состоялось 13 июня.