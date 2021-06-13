Коронавирус в Томске: +35 новых случаев заражения

За последние сутки в стране выявлено 14 723 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 13 июня, в Томской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 281 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 11 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 921 человека.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 21,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,15.

За последние сутки в стране выявлено 14 723 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 357 пациентов скончались, 9 166 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 208 687 человек, 126 430 скончались, 4 801 335 выздоровели.