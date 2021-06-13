Молодая томичка получила острое отравление газом в результате пожара на ул. Учебной

Пожарные также спасли человека из соседней квартиры. Фото: Иван Макеев

Пожар произошел в ночь на 13 июня в многоэтажном доме на ул. Учебной в Томске. В результате возгорания пострадала молодая девушка, она была доставлена в больницу. Также пожарные спасли еще одного человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Добавляется, что плотное задымление было на шестом этаже многоквартирника.

– Женщина 1998 года рождения получила острое ингаляционное отравление угарным газом, – говорится в сообщении.

Уточняется, что она была доставлена в Областную клиническую больницу. Также из соседней квартиры пожарные спасли еще одного жителя.

В тушении приняли участие 12 человек и пять единиц техники. В результате возгорания обгорели два кресла, закоптились стены и потолок по всей квартире. Площадь пожара составила 6 кв. м, причину еще предстоит выяснить.