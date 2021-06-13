Всего двух финансовых нелегалов выявил Банк России в Томской области в первом квартале

В Томской области эксперты выявили минимум «отравлений» некачественными финансовыми услугами. Фото: Олег Укладов

В I квартале 2021 года в Томской области выявили двух финансовых нелегалов, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России. Одна компания обладала признаками финансовой пирамиды, другая – черного кредитора, который незаконно использовал наименование «микрокредитная компания».

Всего в 2020 году и I квартале 2021-го специалисты Сибирского ГУ Банка России выявили 232 субъекта с признаками нелегальной деятельности. В большинстве это нелегальные кредиторы, 13 организаций – с признаками финансовых пирамид. Больше всего подобных компаний обнаружено в Иркутской области (42), Омской области (35), Красноярском крае (33) и Кемеровской области (32).

Как отмечают эксперты, главная опасность обращения к черному кредитору, действующему под вывеской МФО, – риск остаться без своего имущества и столкнуться с незаконными методами взыскания долгов. Под угрозу ставятся и персональные данные гражданина (данные паспортов, банковских счетов или карт, предоставленные клиентом при оформлении договора).

– Пирамиды часто маскируются под потребительские кооперативы и инвестиционные проекты, завлекая граждан различными бонусами. Но объединяют их одинаковые признаки: обещание доходности намного выше рыночного уровня, активная и даже агрессивная реклама, отсутствие лицензии на финансовую деятельность, – добавляется в сообщении.

С 1 июня регулятор начал информировать россиян о выявленных незаконных участниках финансового рынка – до того, как их деятельность прекратят уполномоченные органы. Для этого на официальном сайте ЦБ публикуется список компаний с признаками нелегальной деятельности.

– Чем скорее у томичей сформируется устойчивая привычка проверять финансовую организацию так же, как срок годности на пакете с молоком, тем меньше станет случаев «отравлений» некачественными финансовыми услугами, – сказала Елена Петроченко, управляющий Отделением Томск Банка России.