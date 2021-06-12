При этом работа «скорой помощи» в Томске и районах области останется круглосуточной. Фото: Ксения Высотина

С 12 по 14 июня медучреждения Томской области будут работать по особому графику. При этом работа «скорой помощи» в Томске и районах области останется круглосуточной, сообщил телеграм-канал «Область здоровья». Изменения связаны с праздничными выходными в честь Дня России.

В сообщении также говорится, что в круглосуточном режиме будут работать и травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2. Взрослым — в горбольнице № 3, в поликлинике № 10, а также в ЦСМ «Клиника больничная»

Неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице. Также, дежурные хирургические кабинеты будут работать с 10 до 15 часов: 12 июня — в горбольнице № 3.

Изменен режим работы также для отделов льготного отпуска лекарств в «Губернской аптеке». Режим работы на 12 июня с 10 до 16 часов, 14 июня — с 10 до 19 часов.

Для уточнения адресов и режима работы медучреждений можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по тел.: (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.