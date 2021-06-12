Коронавирус в Томске: +37 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 12 июня, в Томской области выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 246 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 14 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 910 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 22,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,11.

За последние сутки в стране выявлено 13 510 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 399 пациентов скончались, 9 986 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 193 964 человека, 126 073 скончались, 4 792 169 выздоровели.