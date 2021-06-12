Губернатор вручил первые паспорта юным томичам

Глава региона поздравил участников встречи с получением главного документа.

Вчера, 11 июня, накануне Дня России, губернатор Томской области Сергей Жвачкин вручил первые паспорта 16 школьникам из области, об этом сообщили пресс-служба обладминистрации.

- Сегодня у вас очень важный день, который вы, конечно, запомните на всю жизнь. Вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации – самый главный документ накануне одного из главных праздников нашей страны, Дня России, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Всем нам посчастливилось родиться и жить в государстве с великой историей и культурой, в самой большой по территории стране нашей планеты. Но Россия – это не только бескрайние леса, поля и подземные сокровища. В первую очередь наша Россия – это люди, 146 миллионов человек. Каждый вносит свой вклад в благополучие Родины. Ваши родители работают, вы - хорошо учитесь, увлекаетесь спортом, интересуетесь наукой. И уже скоро займете место своих мам и пап, тоже будете трудиться на благо своей семьи и своей страны.

На вручение были приглашены 16 школьников из Северска, Томского, Верхнекетского, Колпашевского и Тегульдетского районов, а также их родители.

Глава региона поздравил юных томичей с получением главного документа и наступающим Днем России, а также поблагодарил их родителей за воспитание замечательных детей, за вклад в развитие нашей Томской области.