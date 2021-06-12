Вниманию томичей: президент подписал закон о бесплатной газификации домовладений россиян

Сколько домовладений в Томской области сможет подключиться к газу по новому закону, власти пока не сообщают. Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу, 11 июня, президент России Владимир Путин подписал закон о газоснабжении, отменяющий плату населения за подключение домовладений к газовым сетям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, что принятая в апреле 2021 года правительством РФ дорожная карта ускоренной газификации определила критерии бесплатного подключения. Оно коснется земельных участков, расположенных на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубометров в час.

– Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции, кроме того, на население инвестиционные надбавки распространяться не будут, – пояснял ранее председатель комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный, уточняет INTERFAX.RU.

Согласно закону, услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу «одного окна», на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка газ будут подводить без привлечения средств граждан. При этом стоимость услуг на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений будет нормироваться и контролироваться.

В программу «социальной газификации», предполагающую подключение домовладений к газу без привлечения средств населения, могут попасть более 1,5 млн домов, сообщает ТАСС. Как заявил на пресс-конференции генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, окончательный перечень по регионам определится в ближайшее время, возможно, в течение двух недель.